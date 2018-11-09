Посол Австрии после вызова в МИД РФ призвал дождаться официальных заявлений
Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер, вызванный ранее в пятницу, 9 ноября, в МИД РФ из-за заявлений Вены о якобы шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу нашей страны, покинул здание российского дипведомства на Смоленской площади в Москве.
При этом Айгнер не стал комментировать свою беседу с российскими дипломатами, а лишь призвал журналистов дождаться официальных заявлений. «Официальное заявление МИД будет позже», - приводит слова австрийского диппредставителя ТАСС.
Стоит отметить, что беседа в здании министерства иностранных дел РФ длилась около получаса.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 ноября, стало известно о том, что в Австрии ведется расследование в отношении 70-летнего полковника в отставке, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Причем эту информацию чуть позже подтвердили канцлер республики Себастьян Курц и министр обороны страны Марио Кунасек.