2018-11-09T17:48:36+03:00
Политика

Посол Австрии после вызова в МИД РФ призвал дождаться официальных заявлений

Беседа в здании российского внешнеполитического ведомства длилась около получаса
Дарья ИВАШКИНА
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Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССПосол Австрии в России Йоханнес Айгнер. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер, вызванный ранее в пятницу, 9 ноября, в МИД РФ из-за заявлений Вены о якобы шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу нашей страны, покинул здание российского дипведомства на Смоленской площади в Москве.

При этом Айгнер не стал комментировать свою беседу с российскими дипломатами, а лишь призвал журналистов дождаться официальных заявлений. «Официальное заявление МИД будет позже», - приводит слова австрийского диппредставителя ТАСС.

Стоит отметить, что беседа в здании министерства иностранных дел РФ длилась около получаса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 ноября, стало известно о том, что в Австрии ведется расследование в отношении 70-летнего полковника в отставке, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Причем эту информацию чуть позже подтвердили канцлер республики Себастьян Курц и министр обороны страны Марио Кунасек.

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