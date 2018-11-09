2018-11-09T18:11:48+03:00
Происшествия

Жертвами двух взрывов в Сомали стали не менее 17 человек

Террористы-смертники подорвали автомобили с взрывчаткой около гостиницы в центре Могадишо
Дарья ИВАШКИНА
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Жертвами двух взрывов в Сомали стали не менее 17 человекЖертвами двух взрывов в Сомали стали не менее 17 человекФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, в столице Сомали - городе Могадишо - произошел крупный теракт. Террористы-смертники устроили два взрыва, направив два начиненных взрывчаткой автомобиля на здание гостиницы Sahafi Hotel, в котором обычно останавливаются иностранные журналисты и сотрудники ООН.

По последним данным, в результате атаки погибли 17 человек. При этом местные правоохранители считают, что число жертв «несомненно возрастет». «На данный момент мы можем подтвердить гибель 17 мирных жителей. Они ехали на общественном транспорте на месте инцидента, когда произошли взрывы и стрельба», - цитирует представителя сомалийской полиции Али Нура агентство Reuters.

Кстати, стоит отметить, что теракты в Сомали не редкость. К примеру, в октябре прошлого года в Могадишо также взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля. Правда, тогда жертв было значительно больше - погибли 587 человек.

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