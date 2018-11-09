2018-11-09T18:41:07+03:00
Общество

Пропавшего главу столичного муниципалитета обнаружили мертвым

Речь идет об исполняющем обязанности руководителя администрации округа Щукино Сергее Середине
Дарья ИВАШКИНА
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Пропавшего главу столичного муниципалитета обнаружили мертвымПропавшего главу столичного муниципалитета обнаружили мертвымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 9 ноября, стало известно о смерти пропавшего несколько дней назад исполняющего обязанности главы администрации московского муниципального округа Щукино Сергея Середина.

Как уточнили в администрации округа, чиновник скончался 3 ноября после встречи с друзьями в центре столицы. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения», - подчеркивается на официальном сайте муниципального округа Щукино.

Также там говорится о том, что вечером 2 ноября Середин «после сложного рабочего дня» встретился со своими друзьями. При этом в последний раз мужчину видели вышедшим из заведения, расположенного по адресу: Тверская улица, 18. Было это рано утром 3 ноября, около 04:30 мск. А несколько часов спустя в Благовещенском переулке нашли тело чиновника.

«Сергей Викторович был обнаружен только в восемь утра в Благовещенском переулке у дома 5. Его сердце уже не билось», - отмечается в сообщении администрации.

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