МИД РФ выразил протест Австрии из-за обвинений в шпионаже

9 Нояб. 19:01 2018-11-09T19:02:08+03:00

При этом в Москве заметили, что предпринятые Веной шаги уже привели к осложнению двусторонних отношений

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В МИД РФ рассказали о беседе с вызванным ранее в пятницу, 9 ноября, в дипведомство послом Австрии Йоханнесом Айгнером. Как стало известно, министерство иностранных дел нашей страны выразило протест в связи с прозвучавшими ранее обвинениями в шпионаже.

«В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД РФ выразил недоумение в связи с тем, что Вена предпочла не обсуждать свои подозрения с Москвой напрямую, а прибегла к «ставшему для многих западных стран привычным методу - сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений».

Также российские дипломаты подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению двусторонних отношений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 9 ноября, появилась информация о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. После этого в МИД Австрии вызвали представителя России, а министр иностранных дел республики Карин Кнайсль отменила свой визит в нашу страну.