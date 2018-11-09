Порошенко не принял заявление генпрокурора Украины Луценко об отставке

9 Нояб. 20:57 2018-11-09T20:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 9 ноября, появилась информация о том, что президент Украины Петр Порошенко не принял прошение об отставке от генерального прокурора страны Юрия Луценко, который собирался оставить свой пост из-за скандала вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

По данным местных СМИ, глава незалежной решил вернуть Луценко заявление об увольнении в связи с тем, что ранее тот получил вотум доверия в Верховной раде. Дело в том, что во время рейтингового голосования в украинском парламенте «за» увольнение нынешнего генпрокурора высказались только 38 нардепов, а 116 - были «против».

«Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи», - пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в администрации Порошенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Луценко, выступая 6 ноября на заседании Верховной рады, пообещал уйти в отставку из-за обвинений в ненадлежащем расследовании убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. А 7 ноября он передал заявление об увольнении президенту Украины Петру Порошенко.