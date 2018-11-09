2018-11-09T22:25:26+03:00
В мире

ВВС Индонезии предупредили об угрозе срыва сделки по Су-35

Как заявил представитель военно-воздушных сил республики, если США введут слишком жесткие санкции, то Джакарта будет вынуждена отказаться от российских истребителей
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель Су-35Истребитель Су-35Фото: Министерство обороны РФ
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Официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии Новьян Самьега предупредил о возможном срыве сделки по Су-35: по его словам, закупка 11 российских истребителей может сорваться из-за американских санкций.

Как заметил представитель индонезийских ВВС, если США введут слишком жесткие ограничения, то Джакарта будет вынуждена искать замену российским самолетам. Причем, как пишет портал Jane's, наиболее вероятной альтернативой могут стать американские F-16.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Москва и Джакарта подписали контракт на 11 российских Су-35 в феврале текущего года. Однако в октябре стало известно, что поставки истребителей в Индонезию откладываются из-за санкций США. Между тем глава Минобороны Страны тысячи островов Риамизард Риачуду заверил, что власти республики даже не рассматривают вариант отмены сделки с РФ.

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