2018-11-10T00:00:09+03:00
Политика

Помпео заявил, что США не хотят «холодной войны» с Китаем

Госсекретарь назвал переговоры с делегацией КНР в Вашингтоне очень продуктивными
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Член политбюро ЦК Компартии Китая, советник по иностранным делам Ян Цзечи и госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции в ВашингтонеЧлен политбюро ЦК Компартии Китая, советник по иностранным делам Ян Цзечи и госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции в ВашингтонеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не хотят «холодной войны» с Китаем, они заинтересованы в сотрудничестве, но добиваются, чтобы Пекин «действовал ответственно и честно», заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с делегацией КНР.

«Это были невероятно продуктивные переговоры. США не преследуют политику холодной войны с Китаем. Напротив, мы хотим быть уверены, что Китай действует ответственно и честно», - сказал он.

Помпео выразил надежду, что эта встреча, а также будущие переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина приведут к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах. В частности, США добиваются расширения сотрудничества с Поднебесной по Ирану, а также призывают Китай выполнять все резолюции Совбеза ООН по Северной Корее, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эти дни в Вашингтоне находится с визитом член политбюро ЦК Компартии КНР, советник по иностранным делам Ян Цзечи. Ранее он призвал американскую сторону перейти от взаимных обвинений к диалогу, устранить имеющиеся между двумя странами разногласия и усилить контакты в области безопасности.

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