2018-11-10T02:14:34+03:00
Происшествия

Бойня в Керчи: СК установил, что Росляков действовал в одиночку

Жертвами керченского стрелка стали 20 человек, более 70 пострадали [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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СК установил, что керченский стрелок действовал в одиночкуСК установил, что керченский стрелок действовал в одиночкуФото: REUTERS
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Следствие по делу о страшной трагедии в Керчи, где 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек в политехническом колледже, пришло к выводу, что сообщников у него не было, студент действовал в одиночку.

Об этом главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассказали на оперативном совещании, прошедшем 9 ноября в Симферополе. Следователи детально установили путь керченского стрелка как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день преступления, изучили записи видеокамер, допросили свыше 650 человек.

«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжа, а потом покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек, еще 73 пострадали, 47 из них были госпитализированы. До сих пор остаются в больницах 24 человека.

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Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни.Тяжелые кадры. Опубликовано видео с моментом взрыва и расстрела студентов Владом Росляковым. Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни... - Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Росляков, вооруженный помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами, пришел в учебное заведение, произвел подрыв одной из бомб и начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. После этого он покончил с собой. - Жертвами атаки стал 21 человек - 16 подростков и пять взрослых сотрудников колледжа. Еще 46 пострадавших сейчас находятся в больницах Москвы и Крыма, многие из них - в тяжелом состоянии. - #Керчь

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