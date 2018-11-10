Бойня в Керчи: СК установил, что Росляков действовал в одиночку
Следствие по делу о страшной трагедии в Керчи, где 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек в политехническом колледже, пришло к выводу, что сообщников у него не было, студент действовал в одиночку.
Об этом главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассказали на оперативном совещании, прошедшем 9 ноября в Симферополе. Следователи детально установили путь керченского стрелка как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день преступления, изучили записи видеокамер, допросили свыше 650 человек.
«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», - говорится в сообщении пресс-службы СКР.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 октября Владислав Росляков расстрелял соучеников и преподавателей в стенах Керченского политехнического колледжа, а потом покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек, еще 73 пострадали, 47 из них были госпитализированы. До сих пор остаются в больницах 24 человека.
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Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни.Тяжелые кадры. Опубликовано видео с моментом взрыва и расстрела студентов Владом Росляковым. Видео с камер из керченского колледжа во время кровавой бойни... - Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Росляков, вооруженный помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами, пришел в учебное заведение, произвел подрыв одной из бомб и начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. После этого он покончил с собой. - Жертвами атаки стал 21 человек - 16 подростков и пять взрослых сотрудников колледжа. Еще 46 пострадавших сейчас находятся в больницах Москвы и Крыма, многие из них - в тяжелом состоянии. - #Керчь
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