2018-11-10T07:15:13+03:00
В мире

Китай готов защищать свою территорию любой ценой

Об этом глава Минобороны КНР заявил на встрече с шефом Пентагона в Вашингтоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй ФэнхэГлава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Китая Вэй ФэнхэФото: REUTERS
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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне заявил, что Китай готов защищать свою территорию, и при этом «не постоит ни за какой ценой».

«Вооруженные силы Китая выступают решительно против любых действий, направленных на раскол страны, не постоят ни за какой ценой для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальный целостности», - приводит его слова пресс-служба Минобороны Поднебесной.

В ходе второго раунда китайско-американских переговоров по безопасности главы военных ведомств обсудили стратегическое взаимодействие, а также обменялись мнениями по вопросу Южно-Китайского моря, тайваньской проблеме и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Вэй Фэнхэ заявил, что двум странам нужно «должное внимание межармейским контактам» и укреплять доверие, а также вместе «работать над предотвращением конфликтов».

Со своей стороны, глава Пентагона заверил собеседника, что развитие устойчивых контактов «всегда было задачей, к которой стремятся США». Мэттис также сказал, что Штаты не намерены сдерживать рост военной мощи Китая, напротив – надеются на преодоление разногласий и недопониманий с Пекином, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не хотят «холодной войны» с Китаем, они заинтересованы в сотрудничестве, но добиваются, чтобы Пекин «действовал ответственно и честно».

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