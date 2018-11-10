2018-11-10T07:54:09+03:00
Политика

Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по Южным Курилам в 2019 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит российской стороне подтвердить Совместную декларацию от 1956 года уже на следующей неделе, пишет газета The Mainichi
Денис СУХОВ
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Синдзо Абэ и Владимир ПутинСиндзо Абэ и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по проблеме Южных Курил в 2019 году. Об этом сообщают источники в японском правительстве.

Как отметили собеседники газеты The Mainichi, первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже на следующей неделе на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре. На полях мероприятия премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и предложит подтвердить Совместную декларацию сторон от 1956 года, в соответствии с которой Москва выражала готовность после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли передать Токио остров Шикотан и ряд необитаемых островов южнокурильской гряды, именуемых в Японии Хабомаи.

После этого японские власти планируют «тщательно консультироваться» с российской стороной относительно «возвращения» остальных южнокурильских островов Итурупа и Кунашира. В Токио рассчитывают, что итогом переговоров станет заключение в 2019 году рамочного соглашения по территориальной проблеме во время визита Путина в Японию на саммит «большой двадцатки».

Напомним, с середины прошлого века Москва и Токио ведут переговоры о подписании мирного договора по итогам Второй Мировой войны. Основным препятствием являются претензии японской стороны на южнокурильские острова, которые вошли в состав СССР в 1945 году.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что острова стали частью СССР по итогам войны, суверенитет России над ними не подлежит сомнению и имеет соответствующее международное оформление. В свою очередь Япония ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года.

В сентябре в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил японской стороне подписать мирный договор «как друзья, без предварительных условий». По мнению главы российского государства, такой шаг поспособствует повышению уровня доверия между странами и приведет к ускорению решения территориальных проблем.

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