10 Нояб. 10:49 2018-11-10T10:49:35+03:00

Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник мог передавать России информацию с семинаров НАТО

По данным радиостанции Salzburger Nachrichten, во время службы уроженец Зальцбурга занимался сбором информации о различных влиятельных персонах и изучал общественные настроения внутри подразделений

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Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями республики в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО, а также собирал личную информацию о различных влиятельных персонах.

Об этом сообщила газета Salzburger Nachrichten.

По информации издания, во время службы в армии офицер посещал семинары и курсы НАТО – Австрия не входит в альянс, но поддерживает с ним партнерские отношения. Предполагается, что полученные там сведения уроженец Зальцбурга передавал российской стороне.

Кроме того, его целью был сбор «мягкой» информации о различных влиятельных персонах, их слабостях, пристрастиях в еде и алкоголе. Полковник отправлял в Москву контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил, а также изучал общественные настроения в различных подразделениях, утверждает газета.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили, что подозревают 70-летнего отставного полковника вооруженных сил республики в шпионаже. Якобы он на протяжении последних 20 лет снабжал российскую военную разведку сведениями об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Александер Ван дер Беллен заявили о неприемлемости шпионажа. Министр иностранных дел репсублики Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию, подчеркнув, что, если подозрения в разведывательной деятельности подтвердятся, отношения двух стран могут осложниться.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен отсутствием какого-либо запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации. Послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру была вручена соответствующая нота протеста.