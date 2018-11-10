Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге вероятнее всего стала неисправность электрооборудования или замыкание проводки под кровлей здания. Об этом сообщили в пятницу в экстренных службах города.
Возгорание произошло под кровлей здания торгового центра. Пожар быстро охватил площадь в 4800 квадратных метров, ему присвоили третий уровень сложности. Прибывшие на место спасатели эвакуировали до полусотни посетителей и сотрудников гипермаркета, еще около 700 человек покинули здания самостоятельно.
Борьбу с пожаром продолжают десятки пожарных и до 15 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, большая часть крыши торгового центра обрушилась внутрь здания.
В Петербурге возле Балтийского вокзала на Обводном канале загорелся супермаркет Лента .Видео: Александра Калашникова
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Пожар в гипермакете в Петербурге.Из горящего здания спаслись около 700 человек, сгоревшая крыша рухнула внутрь