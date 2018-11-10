10 Нояб. 11:21 2018-11-10T11:53:30+03:00

Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки Фото: СОЦСЕТИ

В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге [видео]

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Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге вероятнее всего стала неисправность электрооборудования или замыкание проводки под кровлей здания. Об этом сообщили в пятницу в экстренных службах города.

Возгорание произошло под кровлей здания торгового центра. Пожар быстро охватил площадь в 4800 квадратных метров, ему присвоили третий уровень сложности. Прибывшие на место спасатели эвакуировали до полусотни посетителей и сотрудников гипермаркета, еще около 700 человек покинули здания самостоятельно.

Борьбу с пожаром продолжают десятки пожарных и до 15 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать на площади около 600 квадратных метров, большая часть крыши торгового центра обрушилась внутрь здания.

В Петербурге возле Балтийского вокзала на Обводном канале загорелся супермаркет Лента .Видео: Александра Калашникова

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.