10 Нояб. 13:13 2018-11-10T13:37:20+03:00

В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге Фото: Артем Килькин

По предварительным данным, в результате пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге пострадали два человека [видео]

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В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге. Возгорание произошло в пятницу в здании торгового центра на Набережной Обводного канала.

Огонь быстро охватил площадь примерно в 4800 квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. Около 700 посетителей и сотрудников торгового центра покинули здание до прибытия экстренных служб, еще сотню человек эвакуировали пожарные.

Для борьбы с огнем привлекались 12 единиц специальной техники и 54 человека из личного состава местного управления МЧС. По предварительной версии, причиной пожара послужила неисправность электрооборудования или замыкание электропроводки под кровлей здания. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Огонь полностью уничтожил торговый центр, крыша обрушилась внутрь здания. По данным Центра медицины катастроф, пострадали два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677183" frameborder="0"></iframe> Пожар в петербургском гипермаркете. Комментарий представителя МЧС.В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

«По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник «Ленты», он повредил позвоночник», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.