В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге. Возгорание произошло в пятницу в здании торгового центра на Набережной Обводного канала.
Огонь быстро охватил площадь примерно в 4800 квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. Около 700 посетителей и сотрудников торгового центра покинули здание до прибытия экстренных служб, еще сотню человек эвакуировали пожарные.
Для борьбы с огнем привлекались 12 единиц специальной техники и 54 человека из личного состава местного управления МЧС. По предварительной версии, причиной пожара послужила неисправность электрооборудования или замыкание электропроводки под кровлей здания. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
Огонь полностью уничтожил торговый центр, крыша обрушилась внутрь здания. По данным Центра медицины катастроф, пострадали два человека.
Пожар в петербургском гипермаркете. Комментарий представителя МЧС.В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
«По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник «Ленты», он повредил позвоночник», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Пожар в гипермакете в Петербурге.Из горящего здания спаслись около 700 человек, сгоревшая крыша рухнула внутрь