2018-11-10T13:41:09+03:00
Политика

Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев

Ранее генерал-полковник командовал войсками Восточного военного округа
Денис СУХОВ
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Генерал-полковник Александр ЖуравлевГенерал-полковник Александр ЖуравлевФото: Минобороны РФ
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Генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», - заявил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мигунов.

Журавлев окончил Челябинское высшее танковое командное училище в 1986 году, в 1996-м - Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Малиновского, а в 2008 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа, с мая 2015-го - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Трижды был в командировках в Сирии, где занимал должности начальника штаба и командующего группировкой российских вооруженных сил.

В марте 2017 года стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ. С ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа. Осенью этого года был назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками ЗВО.

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