Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал

10 Нояб. 14:12 2018-11-10T14:12:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался по телефону со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль. В частности, в ходе состоявшегося разговора дипломаты обсудили отношения между двумя странами на фоне задержания отставного австрийского военного по обвинению в шпионаже якобы в пользу России.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, Кнайсль «разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения», а также выразила надежду на то, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

Лавров в свою очередь указал на неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений. «Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов», - говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 ноября появилась информация о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. В связи с этим в МИД Австрии был вызван представитель России, а министр иностранных дел республики Карин Кнайсль отменила свой визит в нашу страну.