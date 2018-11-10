2018-11-10T14:52:37+03:00
Политика

Захарова: Россия не проигрывает информационную войну

Об этом, по словам дипломата, свидетельствует реакция Запада
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия не проигрывает информационную войну. Об этом, по ее словам, свидетельствует реакция Запада.

Как считает дипломат, если бы наша страна проигрывала, то тогда западные страны не переписывали бы в срочном порядке свои законы, ужесточая требования к СМИ, и «не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых соцсетей с требованием блокировать все, что связано с Россией».

«Нас долго учили - опять же вопрос, искренне или нет - а мы взяли и научились, и стали это делать во многом даже лучше. Мы стали более открытыми, чем те, кто нас учил», - сказала Захарова в интервью телеканалу НТВ.

Также представитель МИД РФ заметила, что в Европе и США наступил момент потерянности, при этом дипломат считает, что ужесточение свобод в отношении российских СМИ является «колоссальной ошибкой» Запада.

Кстати, напомним, не так давно «Комсомолка» поговорила с коллегами из европейских стран, сопротивляющимися русофобии в прессе. В частности, тогда западные журналисты рассказали о том, что нападать на Москву очень выгодно для карьеры.

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