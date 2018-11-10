10 Нояб. 16:24 2018-11-10T16:24:32+03:00

Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм Фото: REUTERS

Депутат Казис Старкявичюс предложил прекратить закупки злаков в РФ и перейти на поставки из «дружественных стран»

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В литовском сейме возмущены тем, что страна наращивает импорт гречки и пшеницы из «враждебной» России. Соответствующее заявление сделал члена партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», депутат Казиса Старкявичюс.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей, и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», - негодует Старкявичюс.

В этой связи парламентарий призвал Минсельхоз Литвы предпринять «конкретные шаги для защиты интересов аграриев». Недостающие объемы гречки и злаков депутат предлагает закупать у «дружественных» стран.

По данным таможенных служб Литвы, с января по октябрь этого года страна закупила в России 14794 тонн гречихи и 15088 тонн пшеницы, что составляет львиную долю импорта этой продукции в республику.

Консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» считается правоцентристской и на словах, безусловно, выступает за рыночные отношения. Однако это не мешает консерваторам постоянно выдвигать антироссийские инициативы, в том числе экономического характера.