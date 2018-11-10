2018-11-10T16:24:32+03:00
В мире

Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм

Депутат Казис Старкявичюс предложил прекратить закупки злаков в РФ и перейти на поставки из «дружественных стран»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сеймГречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сеймФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В литовском сейме возмущены тем, что страна наращивает импорт гречки и пшеницы из «враждебной» России. Соответствующее заявление сделал члена партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», депутат Казиса Старкявичюс.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей, и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», - негодует Старкявичюс.

В этой связи парламентарий призвал Минсельхоз Литвы предпринять «конкретные шаги для защиты интересов аграриев». Недостающие объемы гречки и злаков депутат предлагает закупать у «дружественных» стран.

По данным таможенных служб Литвы, с января по октябрь этого года страна закупила в России 14794 тонн гречихи и 15088 тонн пшеницы, что составляет львиную долю импорта этой продукции в республику.

Консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» считается правоцентристской и на словах, безусловно, выступает за рыночные отношения. Однако это не мешает консерваторам постоянно выдвигать антироссийские инициативы, в том числе экономического характера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия предложила увеличить возраст для покупки оружия
Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лаборатории
Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашкаджи
Оксфордский словарь объявил слово года
В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги за публикации
Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта
Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть
Захарова: США применяют в Сирии белый фосфор
Захарова назвала заявления США о «Северном потоке — 2» вмешательством
Младшей из сестер Хачатурян разрешили посещать занятия в школе
Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля
В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия в метро
Приставы рассказали, что Земфира погасила все свои долги
Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС
Еврокомиссия не будет комментировать отставки в британском кабмине
Умерла актриса Кэтрин Макгрегор
В Генпрокуратуре Саудовской Аравии рассказали, кто приказал убить Хашкаджи
Госдума вернет депутатам право выступать на заседаниях
Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи