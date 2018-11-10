Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
В литовском сейме возмущены тем, что страна наращивает импорт гречки и пшеницы из «враждебной» России. Соответствующее заявление сделал члена партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», депутат Казиса Старкявичюс.
Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей, и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», - негодует Старкявичюс.
В этой связи парламентарий призвал Минсельхоз Литвы предпринять «конкретные шаги для защиты интересов аграриев». Недостающие объемы гречки и злаков депутат предлагает закупать у «дружественных» стран.
По данным таможенных служб Литвы, с января по октябрь этого года страна закупила в России 14794 тонн гречихи и 15088 тонн пшеницы, что составляет львиную долю импорта этой продукции в республику.
Консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» считается правоцентристской и на словах, безусловно, выступает за рыночные отношения. Однако это не мешает консерваторам постоянно выдвигать антироссийские инициативы, в том числе экономического характера.