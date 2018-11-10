2018-11-10T17:40:58+03:00
Общество

Рыболовлев прибыл из Монако в Россию

Представитель миллиардера подчеркнул, что российскому бизнесмену не запрещено было покидать территорию княжества
Дарья ИВАШКИНА
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Российский предприниматель Дмитрий РыболовлевРоссийский предприниматель Дмитрий РыболовлевФото: REUTERS
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В субботу, 10 ноября, появилась информация о том, что российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, который ранее был задержан в Монако, в настоящее время уже находится в Москве.

Как подчеркнул представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин, миллиардеру никто не запрещал покидать территорию княжества. По его словам, Рыболовлев никак не ограничен в перемещениях. «Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях», - сказал Чечкин ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский предприниматель был задержан в Монако 6 ноября. В тот же день в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски.

Причем вместе с Рыболовлевым под стражей оказались его адвокат Татьяна Бершеда и несколько бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата Монако. Между тем вскоре стало известно, что все фигуранты дела были отпущены на свободу на условиях судебного контроля.

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