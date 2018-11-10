Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания

10 Нояб. 18:07 2018-11-10T18:08:24+03:00

По некоторым данным, мужчина признался в том, что якобы получил 300 тысяч евро от России за свою работу

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В субботу, 10 ноября, появилась информация, что подозреваемый в шпионаже отставной полковник австрийской армии дал признательные показания. По некоторым данным, бывший военный признался в том, что якобы получил 300 тысяч евро от российской стороны за свою работу.

Как выяснили местные СМИ, подозреваемый долгого времени работал в центральном аппарате министерства обороны Австрии, а именно в отделе структурного планирования. При этом у него не было доступа к особо важным государственным секретам, однако он мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве и отношениях среди его руководства, пишет газета Die Presse.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 ноября австрийские власти объявили о том, что подозревают 70-летнего отставного полковника вооруженных сил республики в шпионаже. Как оказалось, в Вене считают, что бывший военный якобы на протяжении последних 20 лет снабжал российскую разведку сведениями об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.