Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России новыми санкциями. По его словам, Запад ужесточит уже действующие в отношении нашей страны ограничения, если в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) 11 ноября все-таки пройдут выборы.
«Реакцией на выборы <…> будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», - написал министр иностранных дел незалежной в своем Twitter.
При этом Климкин прикрепил к своему твиту видеообращение, в котором назвал выборы в ДНР и ЛНР «преступлением против Украины» и призвал жителей Донбасса не участвовать в голосовании. «Конечно, за преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций», - добавил глава МИД соседнего государства.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в Донбассе должны пройти выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. Между тем Киев уже заявил, что не признает результаты голосования. Более того, украинская прокуратура даже возбудила уголовное дело из-за выборов, которые, кстати, не идут вразрез с минскими соглашениями.
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