Пьер Нарцисс опроверг информацию об избиении мужчины в московском клубе

10 Нояб. 18:49 2018-11-10T18:49:33+03:00

По словам певца, он ни на кого не нападал, а наоборот сам стал пострадавшим

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Певец Пьер Нарцисс опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы избил мужчину в московском клубе. Как заверил артист, он ни на кого не нападал, а наоборот сам стал пострадавшим.

По словам певца, инцидент произошел, когда он вместе с другом приехал в один из столичных караоке-клубов, чтобы там выступить. В тот момент, как заметил Нарцисс, около входа в заведение стоял мужчина с кружкой пива в руках, которого не пускала охрана. Заметив артиста, этот человек обратился к нему за помощью, однако получил отказ. «Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон. Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове», - сказал певец РИА Новости.

Также артист заметил, что после произошедшего на его лице была кровь, однако он попросил не вызывать скорую помощь, так как посчитал травму недостаточно серьезной.