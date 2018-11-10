2018-11-10T19:12:57+03:00
В мире

Эрдоган рассказал, где находятся убийцы саудовского журналиста Хашкаджи

По словам турецкого лидера, непосредственных исполнителей преступления можно найти среди 18 подозреваемых, которые ранее были задержаны Эр-Риядом
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу, 10 ноября, на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом во Францию, заявил, что Эр-Рияд знает имена убийц журналиста Джамаля Хашкаджи. По его словам, преступники входят в число тех саудитов, которые приехали в Стамбул за день до убийства репортера и которые впоследствии были задержаны саудовскими властями.

«15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек», - приводит слова Эрдогана издание Daily Sabah.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Спустя какое-то время Эр-Рияд признал, что журналист мертв, отметив, что по делу о его убийстве уже задержаны 18 человек. Между тем турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств убийства репортера.

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