Эрдоган рассказал, где находятся убийцы саудовского журналиста Хашкаджи

10 Нояб. 19:12 2018-11-10T19:12:57+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу, 10 ноября, на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом во Францию, заявил, что Эр-Рияд знает имена убийц журналиста Джамаля Хашкаджи. По его словам, преступники входят в число тех саудитов, которые приехали в Стамбул за день до убийства репортера и которые впоследствии были задержаны саудовскими властями.

«15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек», - приводит слова Эрдогана издание Daily Sabah.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Спустя какое-то время Эр-Рияд признал, что журналист мертв, отметив, что по делу о его убийстве уже задержаны 18 человек. Между тем турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств убийства репортера.