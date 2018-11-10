Захарова рассказала о новой песне, которую написала для певицы Зары

10 Нояб. 19:34 2018-11-10T19:34:47+03:00

Артистка исполнит композицию «За тебя, любимый!» на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех правоохранителей с их профессиональным праздником и рассказала о своей новой песне, которая будет исполнена 10 ноября на концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня песню в ее окончательной аранжировке можно будет услышать и увидеть на телеканале "Россия-1" в 20:00 мск прямой эфир из Государственного Кремлевского Дворца», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

При этом Захарова уточнила, что песню исполнит певица Зара, специально для которой она и была написана, а называется композиция «За тебя, любимый!».

Также представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала историю знакомства с Зарой. По словам дипломата, в первый раз она встретилась с артисткой на приеме. Причем, как выяснилось, певица еще тогда попросила Захарову написать для нее песню, но та отказалась.

Однако вскоре глава департамента информации и печати МИД РФ узнала артистку лучше и изменила свое решение. «И вдруг она мне открылась совершенно с другой стороны. Не гордая красавица, не повелительница светской хроники, а человек, остро чувствующий, переживающий, ошибающийся, ищущий и надеющийся», - призналась представитель российского дипведомства.

Кстати, отметим, это уже не первая песня, написанная на стихи Марии Захаровой. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году певица Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память», которую дипломат посвятила российским участникам военных событий в Сирии, сражающимся с международным терроризмом.