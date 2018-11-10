МИД Австрии ожидает от России сотрудничества по делу обвиняемого в шпионаже офицера

10 Нояб. 20:20 2018-11-10T20:20:59+03:00

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о состоявшемся ранее в субботу, 10 ноября, телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам дипломата, в ходе беседы она объявила своему собеседнику о том, что Вена ожидает от Москвы полноценного сотрудничества по делу подозреваемого в шпионаже отставного австрийского офицера.

Также, как отметила Кнайсль, она отвергла обвинение российской стороны в том, что Австрия занимается мегафонной дипломатией, подчеркнув при этом, что «действия австрийского правительства основаны на ясных фактах». По мнению дипломата, в случае с делом о «шпионаже» немедленное информирование общественности было просто «неизбежно».

«Это дело касается уголовно-наказуемого происшествия, которое потребовало подключения органов правосудия и сделало неизбежным немедленное информирование общественности», - приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу о телефонном разговоре министров иностранных дел России и Австрии рассказали в Москве. Как тогда отметили в МИД РФ, в ходе беседы Карин Кнайсль «разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения», а также выразила надежду на то, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.