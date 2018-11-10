Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте заключения перемирия 1918 года

10 Нояб. 21:57 2018-11-10T21:57:43+03:00

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В субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли мемориальную доску на месте заключения Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Надпись, сделанная на установленной в Компьенском лесу, на Поляне перемирия в Ретонде, плите, гласит: «Президент Франции и федеральный канцлер Германии подтвердили здесь ценность франко-германского примирения для Европы и мира».

Кроме того, Макрон и Меркель посетили воссозданную копию вагона маршала Фердинанда Фоша , в котором происходило подписание соглашения, и оставили свои подписи в книге почетных гостей, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ближайшее воскресенье, 11 ноября, в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, участие в которых примет целый ряд мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.