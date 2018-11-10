2018-11-10T22:19:40+03:00
В мире

Президент Австрии призвал не драматизировать «аферу» со шпионажем

Как заметил политик, сначала нужно удостовериться в правдивости обвинения
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Австрии Александер Ван дер БелленПрезидент Австрии Александер Ван дер БелленФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 ноября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен прокомментировал ситуацию со шпионским скандалом. В частности, он признался, что не видит повода для драмы, и предложил дождаться окончания расследования дела отставного австрийского офицера.

Как подчеркнул политик, в настоящее время нужно выяснить, к какой информации был доступ у подозреваемого, чтобы понять, был ли нанесен какой-либо ущерб стране. Кроме того, по его мнению, необходимо также удостовериться в правдивости обвинения.

«Эту аферу (дело о подозрении в шпионаже) следует сначала расследовать. Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры. <…> В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать», - сказал Ван дер Беллен в эфире радиостанции O1.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, шпионский скандал разгорелся после того, как стало известно о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы.

Как заявили в прокуратуре Австрии, экс-офицеру уже предъявлены обвинения в разглашении государственной тайны. А ранее в субботу, 10 ноября, появилась информация, что подозреваемый дал признательные показания.

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