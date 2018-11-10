Названы претенденты на фильм года в Европе

10 Нояб. 22:24 2018-11-10T22:28:49+03:00

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Пять фильмов были сегодн номинированы на получение престижной премии Европейской киноакадемии (European Film Awards) в категории лучшего фильма 2018 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

1. "На границе Миров" (Швеция и Дания)

2. "Холодная война" (Польша, Франция, Великобритания)

3. "Догмэн" (Италия, Франция)

4. "Девочка" (Бельгия и Нидерланды)

5. "Счастливый Лазарь" (Италия, Франция, Германия, Швейцария)

Российские фильмы в число номининантов не попали.

Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards) — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединённой Европы и иногда называется «Европейским Оскаром».

Ранее были россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет. Фильм "Дурак" был признан лучшим из созданных за последние 15 лет. В опросе приняли участие более 79 тысяч человек.