Названы претенденты на фильм года в Европе
Пять фильмов были сегодн номинированы на получение престижной премии Европейской киноакадемии (European Film Awards) в категории лучшего фильма 2018 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
1. "На границе Миров" (Швеция и Дания)
2. "Холодная война" (Польша, Франция, Великобритания)
3. "Догмэн" (Италия, Франция)
4. "Девочка" (Бельгия и Нидерланды)
5. "Счастливый Лазарь" (Италия, Франция, Германия, Швейцария)
Российские фильмы в число номининантов не попали.
Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards) — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединённой Европы и иногда называется «Европейским Оскаром».
Ранее были россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет. Фильм "Дурак" был признан лучшим из созданных за последние 15 лет. В опросе приняли участие более 79 тысяч человек.