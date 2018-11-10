2018-11-10T22:43:43+03:00
Политика

Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе

В воскресенье, 11 ноября, жители ДНР и ЛНР будут выбирать глав и депутатов народных советов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ждет реакции Евросоюза, США и Канады на выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран "Большой семерки", и реакции наших партнеров по Европейскому союзу, партнеров из США, Канады и всего мира», - приводит слова Порошенко ТАСС.

Кроме того, политик отметил, что уже дал МИД незалежной «поручение действовать» - поднять вопрос непризнания итогов голосования в ДНР и ЛНР на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, в Совете Безопасности (СБ) ООН и на ближайшем заседании Совете министров ЕС по иностранным делам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в Донбассе должны пройти выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. Между тем Киев уже заявил, что не признает результаты голосования. А глава МИД незалежной Павел Климкин даже пригрозил России новыми международными санкциями. В Москве же считают проведение выборов в народных республиках необходимой в настоящих условиях мерой.

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