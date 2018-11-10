Глава Евросовета осудил «флиртующих» с Россией политиков

10 Нояб. 23:12 2018-11-10T23:12:06+03:00

Как считает Дональд Туск, в настоящее время многие «пытаются доказать, что у ЕС нет будущего»

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Глава Евросовета Дональд Туск, который с 2007-го по 2014 год занимал пост премьер-министра Польши, продолжает осуждать лидера правящей партии своей родной страны Ярослава Качиньского, который, по его мнению, пытается спровоцировать выход республики из Евросоюза.

При этом Туск считает, что в настоящее время очень многие «делают ставку на конфликты» и «хотят доказать, что у ЕС нет будущего». Это, по его мнению, и те, кто приветствует Brexit (выход Великобритании из Евросоюза), и те, кто восхищается новой администрацией США, и те, кто «флиртует» с Россией.

«Я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе, будь то открыто или более скрытно, все те, кто испытывает энтузиазм в связи с Brexit, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», - приводит слова Туска официальный сайт Евросовета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях президент Европейского совета заявил о том, что ЕС может потерять еще одного своего члена - Польшу. Как тогда отметил Дональд Туск, Варшава может инициировать Polexit «случайно» из-за конфликта с Брюсселем.