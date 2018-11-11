Трамп посмертно наградит Элвиса Пресли медалью Свободы

11 Нояб. 00:07 2018-11-11T02:15:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Легендарный американский музыкант и исполнитель Элвис Пресли будет посмертно удостоен Президентской медали Свободы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что решение о присуждении награды “королю рок-н-ролла” принял глава государства Дональд Трамп. Медаль Свободы - это высшая награда США для гражданских лиц, которой награждаются люди "внесшие особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также за заслуги в области культуры или других общественных и частных сферах”, говорится в пояснении.

Церемония награждения пройдет в следующую пятницу - 16 ноября, передает ТАСС.

Элвис Пресли (1935-1977) - американский певец и актер. Он сочетал в своей музыке кантри и ритм-энд-блюз. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. В мире продано более миллиарда его альбомов.

Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.