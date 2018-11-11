Усик защитил свое звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
Боксер из Украины Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории до 90,71 килограмма. В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоялся его поединок с британцем Тони Белью.
Матч, который должен был продлиться 12 раундов, завершился, когда Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде, передает ТАСС.
Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, украинец впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Сейчас в его активе 16 побед в 16 боях, 12 из которых были одержаны досрочно.
Белью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Британец до этого дрался в супертяжелом весе и дважды выигрывал у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя.