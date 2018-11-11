2018-11-11T03:21:21+03:00
Спорт

Усик защитил свое звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Украинец выиграл нокаутом бой в восьмом раунде у британца Белью
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Британец Тони Белью после нокаута от Александра УсикаБританец Тони Белью после нокаута от Александра УсикаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боксер из Украины Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории до 90,71 килограмма. В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоялся его поединок с британцем Тони Белью.

Матч, который должен был продлиться 12 раундов, завершился, когда Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, украинец впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Сейчас в его активе 16 побед в 16 боях, 12 из которых были одержаны досрочно.

Белью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей. Британец до этого дрался в супертяжелом весе и дважды выигрывал у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэвида Хэя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24