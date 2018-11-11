В Германии раскрыли заговор военных с целью политических убийств

11 Нояб. 04:00 2018-11-11T04:01:13+03:00

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Военнослужащие бундесвера, спецназа и ассоциации элитных солдат Uniter вступили в сговор с целью политических убийств. Об этом сообщило Федеральное управление уголовной полиции Германии, которое раскрыло заговор.

По данным газеты Focus, речь идет об обширной заговорщицкой сети, которая планировала так называемый “день икс”, когда они “пустят в расход” неугодных политиков, предварительно собрав их в одном месте. Для этого в разных местах группировка соорудила оружейные хранилища.

Сколько жертв числилось в списке заговорщиков пока неизвестно, но точно удалось установить, что одной из главных целей военных был глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

Служащие Армии ФРГ и спецназа планировали свои действия на тайный собраниях. Однако непонятно, что они собирались делать после покушения.

Заговор вскрылся во время расследования дела солдата бундесвера Франко А, который планировал теракты против немецких властей. Мужчина являлся гражданином Германии, но предоставил ложную информацию в миграционную службу. Солдат сообщил, что он беженец из Сирии, чтобы иметь возможность свалить вину за теракты на мигрантов-мусульман.