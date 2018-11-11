2018-11-11T04:23:44+03:00
Экономика

В Сбербанке 70% менеджеров заменили искусственным интеллектом

Герман Греф заверил, что попавшие под сокращение сотрудники не были уволены
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сбербанка Герман ГрефПрезидент Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Около 70% менеджеров среднего звена в Сбербанке попали под сокращение после того, как в компании внедрили искусственный интеллект. Об этом рассказал президент и председатель правления банка Герман Греф.

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции", — сказал он.

По словам главы Сбербанка, большая часть сокращенных сотрудников прошли переобучение и продолжают работать в компании на других позициях, передает ТАСС.

Греф отметил, что в его кредитной организации очень ценится способность переключаться быстро с одной задачи на другую. Именно поэтому бывает так, что сотрудники компании в течение четырех-пяти лет меняют свою специализацию несколько раз.

Он рассказал, что существующая в компании "Интеллектуальная система управления" каждый день самообучается при принятии новых решений и рекомендаций. Это позволяет переложить на компьютеры выполнение самых простых заданий.

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