2018-11-11T07:30:21+03:00
Звезды

Daily Mail назвала гонорар Spice Girls за шестидневный тур

Все билеты на концерты группы в Великобритании распроданы
Юлия ДИВЕЕВА
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Группа Spice Girls после воссоединения для концертного тура 2019 годаГруппа Spice Girls после воссоединения для концертного тура 2019 годаФото: REUTERS
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Участницы британской-поп группы Spice Girls заработают в этот раз на своем воссоединении 2,8 миллиона долларов. Певицы проедутся с шестидневным туром по Соединенному Королевству.

Как сообщает газета Daily Mail, все билеты на их выступления уже распроданы. Организаторы гастролей ведут переговоры, чтобы добавить еще несколько дат в график из-за невероятного спроса.

Отметим, что прошло менее суток с начала продаж билетов на концерты группы. Они начались 10 ноября в 10:30 по местному времени (13:30мск).

Сами же гастроли начнутся только 1 июня 2019 года. ”Перчинки” выступят с концертами в Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и Лондоне.

Как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась первая совместная фотография воссоединенной группы Spice Girls.

Напомним, это четвертое воссоединение группы после ее распада в 2000 году. В этот раз к Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм (Мел Си), Эмме Бантон и Мелани Браун (Мел Би) отказалась присоединиться Виктория Бекхэм.

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