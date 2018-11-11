Daily Mail назвала гонорар Spice Girls за шестидневный тур
Участницы британской-поп группы Spice Girls заработают в этот раз на своем воссоединении 2,8 миллиона долларов. Певицы проедутся с шестидневным туром по Соединенному Королевству.
Как сообщает газета Daily Mail, все билеты на их выступления уже распроданы. Организаторы гастролей ведут переговоры, чтобы добавить еще несколько дат в график из-за невероятного спроса.
Отметим, что прошло менее суток с начала продаж билетов на концерты группы. Они начались 10 ноября в 10:30 по местному времени (13:30мск).
Сами же гастроли начнутся только 1 июня 2019 года. ”Перчинки” выступят с концертами в Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и Лондоне.
Как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась первая совместная фотография воссоединенной группы Spice Girls.
Напомним, это четвертое воссоединение группы после ее распада в 2000 году. В этот раз к Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм (Мел Си), Эмме Бантон и Мелани Браун (Мел Би) отказалась присоединиться Виктория Бекхэм.