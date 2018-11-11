Погода в Москве 11 ноября: Ясно, осадков не ожидается

11 Нояб. 07:24 2018-11-11T07:24:35+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от минус 4 до 1 градуса тепла

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Погода в Москве 11 ноября будет ясной: в течение ночи переменная облачность рассеется, местами выпадут небольшие осадки, однако днем обойдется без дождей. Об этом сообщили Гидрометцентре России.

«Температура в Москве -1…1 градус, по области -4…1 градус. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты появится переменная облачность, осадков также не ожидается. В ночь на понедельник, 12 ноября, температура воздуха в Москве упадет до -7…-5 градусов (-3…-1 в центре города), по области от -10 до -5 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Дневные температуры в начале следующей недели в столичном регионе будут колебаться в пределах от -5 до 2 градусов, уже во вторник возможен небольшой снег.