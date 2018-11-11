2018-11-11T08:10:47+03:00
В мире

По меньшей мере 10 человек стали жертвами оползня в Бразилии

Инцидент произошел в штате Рио-де-Жанейро, который в последние несколько дней пострадал от сильных ливневых дождей
Денис СУХОВ
Поделиться:
По меньшей мере 10 человек стали жертвами оползня в БразилииПо меньшей мере 10 человек стали жертвами оползня в Бразилии
Изменить размер текста:

По меньшей мере 10 человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести в результате оползня в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.

«Некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, мы работаем над тем, чтобы установить, были ли они в своих домах (в момент случившегося), чтобы понять направление работ в ближайшие часы», - заявил начальник службы гражданской обороны Рио-де-Жанейро Роберто Робадиу.

Инцидент произошел в муниципалитете Нитерой, в одном из пригородов Рио-де-Жанейро. Из-за схода оползня были полностью или частично разрушены девять домов и пиццерия. На месте происшествия продолжают работать десятки сотрудников экстренных служб.

Спасти из-под завалов удалось 11 человек, включая двух детей и одного младенца. Большинство их них получили различные травмы и были госпитализированы.

Причиной оползня стали сильные ливневые доджи, обрушившиеся на штат Рио-де-Жанейро в последние несколько дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенс: Южно-Китайское море никому не принадлежит
Защита Бутиной обратилась в суд с просьбой снять с россиянки обвинения
Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ
Трамп встретится с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии
WSJ: Минюст США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже
Голикова рассказала, что в России 14% мужчин и 26% женщин страдают ожирением
Погода в Москве на 16 ноября 2018 года: без осадков и ветра
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
Япония пообещала не размещать американские базы на Курильских островах
Экс-глава СБУ: Армия Украины не выстоит в войне с Россией
Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для судов Украины
Пхеньян заявил, что над протестированным в пятницу оружием КНДР работала семь лет
В Токио начали подготовку визита премьера Японии в Россию
На западе Москвы произошло ДТП со стрельбой
Госдеп заявил, что от России зависит, останется ли в силе Договор о РСМД
В Испании поддержали идею Макрона создать общеевропейскую армию
Корейские СМИ сообщили об испытаниях «высокотехнологичного передового» оружия в КНДР
Американские сенаторы предлагают ввести санкции против Саудовской Аравии
В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать
Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры