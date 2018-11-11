11 Нояб. 08:10 2018-11-11T08:10:47+03:00

По меньшей мере 10 человек стали жертвами оползня в Бразилии

Инцидент произошел в штате Рио-де-Жанейро, который в последние несколько дней пострадал от сильных ливневых дождей

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По меньшей мере 10 человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести в результате оползня в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.

«Некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, мы работаем над тем, чтобы установить, были ли они в своих домах (в момент случившегося), чтобы понять направление работ в ближайшие часы», - заявил начальник службы гражданской обороны Рио-де-Жанейро Роберто Робадиу.

Инцидент произошел в муниципалитете Нитерой, в одном из пригородов Рио-де-Жанейро. Из-за схода оползня были полностью или частично разрушены девять домов и пиццерия. На месте происшествия продолжают работать десятки сотрудников экстренных служб.

Спасти из-под завалов удалось 11 человек, включая двух детей и одного младенца. Большинство их них получили различные травмы и были госпитализированы.

Причиной оползня стали сильные ливневые доджи, обрушившиеся на штат Рио-де-Жанейро в последние несколько дней.