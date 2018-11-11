«Потерянная жемчужина»: Экс-депутат Рады призвала реально оценивать ситуацию с Крымом

11 Нояб. 08:38 2018-11-11T08:38:35+03:00

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Крым был «жемчужиной в короне», которую Украине было «очень больно» потерять. Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман.

«Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять. И, конечно, каждый украинец хотел бы, чтобы Крым был украинским. Но есть наши желания, а есть наши возможности», - заявила Герман в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, Крым проголосовал за отделение от Украины, так как «был напуган и боялся войны». Аналогичная ситуация складывалась в Донбассе, где вооруженный конфликт стал следствием «глупых решений Киева», подчеркнула Герман.

Экс-депутат выразила уверенность, что Крым может «вернуться» в состав Украины, если найти некий «компромисс».

«Если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно. Возможно, стоит искать какую-то формулу, думать над компромиссом, чтобы на то время, пока будут идти дискуссии о компромиссе, закончить войну на Донбассе», - резюмировала Герман.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся референдум, на котором 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.