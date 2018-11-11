2018-11-11T11:26:41+03:00
Общество

Умер Джон Роджерс – президент фестиваля Comic-Con

Президент одного из самых популярных фестивалей комиксов в мире Джон Роджерс умер на 58-м году жизни
Александр ДЖУМАЕВ
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Джон Роджерс занимал должность президента фестиваля Comic-Con с 1986 года. Фото: Twitter/@Comic_ConДжон Роджерс занимал должность президента фестиваля Comic-Con с 1986 года. Фото: Twitter/@Comic_Con
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Умер Джон Роджерс - президент международного фестиваля комиксов Comic-Con. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщило руководство фестиваля в официальном аккаунте Comic-Con в Twitter.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джона Роджерса, президента Comic-Con. Джон умер в субботу, 10 ноября 2018 года, в результате осложнений от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга», – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению, сделанных руководством фестиваля, говорится, что Роджерс был бессменным президентом Comic-Con с 1986 года. У него остались жена, сестра и брат.

Ежегодный фестиваль Comic-Con был впервые проведен в 1970 году. Он проходит в американском городе Сан-Диего. Фестиваль представляет собой выставку комиксов, а также экспонатов, представляющих интерес для любителей этого искусства.

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