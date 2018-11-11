Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов
В Федеральной службе судебных приставов России (ФССП) подвели итоги опроса граждан, проведенного в сентябре этого года. Среди 6 тысяч замечаний и предложений выделяется инициатива о введении минимального размера алиментов.
Как сообщает ТАСС, авторы инициативы предлагают установить фиксированный размер алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума. В настоящий момент размер алиментов устанавливается в долях дохода должника. Также было предложено дополнить информацию о порядке расчета задолженности по алиментам и мерах, которые могут быть применены к должнику, выложенную на сайт службы.
Участниками опроса также было предложено повысить качество приема граждан в отделениях ФССП. Например, была выдвинута инициатива о введении предварительной записи через портал госуслуг и введении одной приемной субботы в месяц. Также предлагалось расширить функциональные возможности личного кабинета на сайте ФССП и сделать возможным получение документов и информации о ходе дела через портал «Госуслуги», SMS-сообщения или электронную почту.
Представители ФССП подчеркнули, что в опросе, организованном для взыскателей алиментов, приняли участие и должники. «Все предложения будут проанализированы с целью оптимизации работы по взысканию алиментов», - отметили в службе.