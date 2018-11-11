2018-11-11T12:56:25+03:00
Москва

Ночь на 11 ноября в Москве стала самой холодной за эту осень

Температура воздуха ночью составила -2,3 градуса по Цельсию
Александр ДЖУМАЕВ
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Гидрометцентр России ранее сообщал о похолодании в столичном регионеГидрометцентр России ранее сообщал о похолодании в столичном регионеФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на 11 ноября на главной метеостанции Москвы была зафиксирована минимальная температура за эту осень. Представитель столичной метеослужбы заявил, что столбик термометра опустился до -2,3 градусов по Цельсию.

«Это самое низкое показание температуры, зафиксированное в городе с начала нынешней осени», - цитирует «Интерфакс» столичных метеорологов. Отмечается, что предыдущий температурный минимум этой осени в Москве был зафиксирован 31 октября. Тогда термометры главной московской метеостанции показывали -2 градуса по Цельсию.

Стоит отметить, что Гидрометцентр России ранее сообщал о похолодании в столичном регионе. По словам метеорологов, средняя суточная температура 11 ноября, а также на следующей неделе будет ниже нуля градусов.

В ночь на понедельник в Москве ожидается до -4-6 градусов по Цельсию, а в области – до минус 9. Атмосферное давление достигнет 771 миллиметров ртутного столба, значительно превысив норму.

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