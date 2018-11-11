Выборы в ДНР: Все пять кандидатов на пост главы республики проголосовали

11 Нояб. 13:11 2018-11-11T13:11:36+03:00

Денис Пушилин, Роман Евстифеев, Владимир Медведев, Роман Храменков и Елена Шишкина отдали свои голоса на избирательных участках в Донецке и Енакиево

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Все кандидаты на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали на выборах. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Центральной избирательной комиссии ДНР.

«На данный момент все пять кандидатов на пост главы ДНР проголосовали на своих избирательных участках в Донецке и Енакиево», - цитирует пресс-службе Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что Роман Евстифеев проголосовал на участке в школе № 104 Петровского района Донецка, Владимир Медведев - в школе № 61 Киевского района, Елена Шишкина - во Дворце культуры «Заперевельный» в Пролетарском, Роман Храменков - в Енакиевской библиотеке-филиале № 2 им. Леси Украинки.

Ранее свой голос на выборах отдал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 11 ноября жители самопровозглашенной республики выбирают главу государства и депутатов парламента. Голосование началось в 8:00 и продолжится до 20:00, на территории ДНР работают 408 избирательных участков.