2018-11-11T14:39:00+03:00
Политика

Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже

В воскресенье во французской столице проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатиямиПрезидент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатиямиФото: REUTERS
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В воскресенье президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатиями. Произошло это, когда глава нашего государства прибыл к Триумфальной арке в Париже, где 11 ноября проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Так, перед тем как занять свое место в первом ряду, по левую руку от супруги французского лидера Эммануэля Макрона, Путин пожал руки самому президенту Пятой республики, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а также Трампу. При этом он показал хозяину Белого дома поднятый вверх большой палец. Затем же глава РФ поприветствовал первую леди США Меланью Трамп и напоследок похлопал ее супруга по плечу.

Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, лидеры десятков стран прибыли в Париж для участия в мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны. Так, сначала высокие гости отправились к Триумфальной арке, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим в сражениях 1914 - 1918 годов.

«Комсомольская правда» внимательно следит за происходящим в Париже. Видеотрансляцию из французской столицы смотрите на нашем сайте kp.ru.

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