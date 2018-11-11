Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже
В воскресенье президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обменялись рукопожатиями. Произошло это, когда глава нашего государства прибыл к Триумфальной арке в Париже, где 11 ноября проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.
Так, перед тем как занять свое место в первом ряду, по левую руку от супруги французского лидера Эммануэля Макрона, Путин пожал руки самому президенту Пятой республики, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а также Трампу. При этом он показал хозяину Белого дома поднятый вверх большой палец. Затем же глава РФ поприветствовал первую леди США Меланью Трамп и напоследок похлопал ее супруга по плечу.
Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, лидеры десятков стран прибыли в Париж для участия в мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны. Так, сначала высокие гости отправились к Триумфальной арке, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим в сражениях 1914 - 1918 годов.
«Комсомольская правда» внимательно следит за происходящим в Париже. Видеотрансляцию из французской столицы смотрите на нашем сайте kp.ru.