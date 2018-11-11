Неизвестные угрожали волонтерам движения «Народный глава» на выборах в Хакасии

11 Нояб. 14:47 2018-11-11T14:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В республике Хакасия, где сегодня, 11 ноября, проходит второй тур губернаторских выборов, неизвестные угрожали физической расправой активистам движения «Народный глава». Волонтеры за пределами избирательных участков опрашивают народ, кто из представленных ими кандидатур достоин стать главой республики.

- Мы сталкиваемся с тем, что волонтерам, даже когда они находятся вне помещения для голосования, поступают угрозы, - цитирует ТАСС члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.

Рядом с одним из участков у активистов «Народного главы» попытались отобрать опросные листы и урну для их сбора, а также угрожали физической расправой. «Таких примеров много», - добавил Григорьев.

Сегодняшние выборы в Хакасии проходят с единственным кандидатом. В бюллетене представлен лишь представитель КПРФ - 30-летний Валентин Коновалов, поскольку все его потенциальные соперники взяли самоотвод. Тем не менее выборы альтернативные: избиратели выбирают из вариантов «За» и «Против» кандидата. Если Коновалов не сумеет набрать более 50% голосов в свою поддержку, то будут назначены новые выборы главы республики, где возможно появление новых кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выборах в Хакасии явка выросла по сравнению с первым туром

Явка избирателей на втором туре губернаторских выборов в Хакасии к 12:00 по местному времени (8:00 мск) составила 14,65%. Жители региона голосуют активнее, чем в первом туре - явка по сравнению с 9 сентября выросла на 1,5%, рассказала на специальном брифинге замглавы избиркома республики Ирина Адмаева (подробности).