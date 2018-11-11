Андрей Аршавин провел последний матч в карьере

11 Нояб. 14:49 2018-11-11T14:50:27+03:00

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Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга, лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин провел последний матч за казахстанский «Кайрат». Отмечается, что вероятнее всего этот матч станет последним в карьере игрока.

Аршавин вышел на замену в матче с «Шахтером» из Караганды. Встреча закончилась со счетом 0-0; россиянин же появился на поле на 50-й минуте матча.

Ранее руководство «Кайрата» сообщило, что не будет продлевать контракт с 37-летним россиянином. Сам футболист, в свою очередь, заявил, что не планирует переходить в другую команду после окончания контракта с командой из Алма-Аты.

Андрей Аршавин известен российским болельщикам по выступлениям за петербургский «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» футболист трижды стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2008 году. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», где выступал в течение четырех лет. В «Кайрате» футболист провел три сезона. За это время он забил 30 голов и отдал 37 голевых передач.

В составе сборной страны Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.