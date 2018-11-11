Полиция проверяет Киевский и Белорусский вокзалы Москвы из-за угрозы взрыва

11 Нояб. 15:18 2018-11-11T15:53:48+03:00

В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о «минировании»

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Полиция эвакуирует и проверяет Белорусский и Киевский вокзалы Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе «минирования».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

«Поступили звонки с угрозой взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах», - рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органанов, угроза взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах не подтвердилась. полиция устанавливает личность неизвестного, сообщившего о заложенной бомбе.

На время проверок железнодорожные вокзалы работали только на выход, на месте работали специалисты-кинологи.

Сейчас вокзалы продолжаю работу в штатном режиме.

Напоним, осенью прошлого года но российские города обрушилась волна анонимных звонков об угрозе взрыва на различных общественных и административных объектах. В Москве число проверок подобных сообщений доходило до 70 в день, при этом приходилось эвакуировать до 20 тысяч людей.

Ложное сообщение об угрозе взрыва является уголовным преступлением и может караться штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы на срок до пяти лет.