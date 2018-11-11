Полиция проверяет Киевский и Белорусский вокзалы Москвы из-за угрозы взрыва
Полиция эвакуирует и проверяет Белорусский и Киевский вокзалы Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе «минирования».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
«Поступили звонки с угрозой взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах», - рассказал собеседник агентства.
По данным правоохранительных органанов, угроза взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах не подтвердилась. полиция устанавливает личность неизвестного, сообщившего о заложенной бомбе.
На время проверок железнодорожные вокзалы работали только на выход, на месте работали специалисты-кинологи.
Сейчас вокзалы продолжаю работу в штатном режиме.
Напоним, осенью прошлого года но российские города обрушилась волна анонимных звонков об угрозе взрыва на различных общественных и административных объектах. В Москве число проверок подобных сообщений доходило до 70 в день, при этом приходилось эвакуировать до 20 тысяч людей.
Ложное сообщение об угрозе взрыва является уголовным преступлением и может караться штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы на срок до пяти лет.