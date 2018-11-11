11 Нояб. 15:38 2018-11-11T15:38:51+03:00

МИД РФ выразил озабоченность в связи с задержанием журналиста Малькевича в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Задержание в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича агентами ФБР вызывает серьезную озабоченность. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, – очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», - говорится в релизе дипломатического ведомства.

Таким образом власти США пытаются помешать объективному освещению событий в мире и внутри страны для американской общественности, считают в МИД РФ.

«Из той же серии предъявленное нашему журналисту силовым способом — чуть ли не под дулом пистолета — требование о регистрации информационного агентства «USA Really», которое он возглавляет, в качестве иностранного агента», - отметили в министерстве.

В ведомстве рекомендовали американским властям оценить то, в каком свете они выставляют свою демократию, продолжая гонения на российскую прессу.

«Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», - заключили в МИД РФ.

Напомним, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, журналист и ведущий программы «Не валяй дурака, Америка» на Радио «Комсомольская правда» Александр Малькевич находился в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс.

Ранее, 11 ноября, он был задержан в аэропорту Вашингтона для обыска и допроса агентами ФБР. Российское посольство в США направило в Госдепартамент запрос с требованием прояснить обстоятельства инцидента.

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