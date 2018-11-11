11 Нояб. 16:14 2018-11-11T16:14:12+03:00

Украинский рок-музыкант провалился под сцену во время выступления в Луцке Фото: скриншот с видео

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Лидер украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену во время выступления в родном Луцке. Соответствующее видео инцидента было опубликовано на Youtube.

На записи видно, как в ходе исполнения одной из песен Мартынюк активно передвигается и даже совершает несколько прыжков. По всей видимости, деревянная конструкция сцены не выдерживает: музыкант резко пропадает из кадра, после чего объектив камеры вновь находит его уже по грудь провалившимся под сцену.

Коллегу помогли солисту покинуть образовавшуюся ловушку, после чего Мартынюк продолжил выступление.

Группа «Фиолет» основана в 2009 году в Луцке. Музыканты записали четыре студийных альбома, последний — Aurora — в 2018-м. Солист группы Сергей Мартынюк также выступает с сольными проектами.