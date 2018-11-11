Путин почтил память русских военных, сражавшихся на полях Первой мировой войны во Франции

11 Нояб. 16:19 2018-11-11T16:19:32+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, который в это воскресенье, 11 ноября, находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетней годовщине Компьенского перемирия, почтил память русских солдат и офицеров, сражавшихся на территории Франции во время Первой мировой войны. Он возложил букет темно-красных роз к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса.

Вместе с главой нашего государства на церемонии возложения цветов присутствовали и потомки участников Первой мировой войны, с которыми российский лидер пообщался после памятных мероприятий. В частности, Путин выразил надежду на то, что память о наших солдатах, сражавшихся вместе с французскими войсками, будет сохраняться и в РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, лидеры десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин, прибыли в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Комсомольская правда» внимательно следит за происходящим в Париже. Видеотрансляцию из французской столицы смотрите на нашем сайте kp.ru.