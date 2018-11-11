Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 300 тысяч долларов

11 Нояб. 17:16 2018-11-11T17:16:45+03:00

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Куртка Майкла Джексона был продана на аукционе, проведенном домом Julien's Auctions, за 298 тысяч долларов США. Торги были проведены в Нью-Йорке.

По данным аукционного дома, устроившего торги, куртка, в которой Джексон выступал во время одного из своих концертов, оценивалась в 80-100 тысяч долларов. Этот предмет одежды певец надевал во время своего первого сольного концертного тура Bad Tour, проходившего с сентября 1987 по январь 1989 года. Стоит отметить, что на куртке есть также автограф Майкла Джексона.

Помимо куртки известного певца, на торги были выставлены примерно 800 вещей, принадлежавших известным исполнителям. Например, на продажу были выставлены электрогитары Элвиса Пресли и Боба Дилана, украшения Мадонны и некоторые предметы гардероба Ареты Франклин.

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет из-за передозировки сильнодействующих препаратов. В 2018 году издание Forbes признало исполнителя самым высокооплачиваем среди умерших знаменитостей. За 2017 год родственники Джексона заработали благодаря творчеству певца примерно 400 миллионов долларов США