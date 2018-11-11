2018-11-11T18:40:09+03:00
Происшествия

Фанат "Игры престолов" получил пожизненное заключение за убийство соседа мечом

Британец напал на соседа, который задолжал ему крупную сумму денег
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Изменить размер текста:

Британец Дуглас Пламптон получил пожизненный срок за убийство своего соседа. Йен Мэддокс, которому Пламптон продавал наркотики, был убит стилизованным церемониальным мечом.

Как отмечает издание Daily Mail, меч, сделанный из кухонного ножа, Пламптон получил в подарок именно от Мэддокса, который хотел, чтобы начинающий писатель Пламптон вдохновился на создание собственного романа. Мэддокс был убит в свой 32-й день рождения.

Причиной конфликта стал долг Мэддокса, который приобретал наркотики у Пламптона. Последний, желая получить свои деньги, в гневе разбил фары на автомобиле своего соседа. Мэддокс не оставил эту выходку без внимания, и 30 марта этого года пришел домой к своему соседу, чтобы обсудить ситуацию. Разговора, однако, не получилось: Пламптон зарезал Мэддокса церемониальным мечом. После убийства преступник позвонил в экстренные службы и заявил: «Если он умрет, то это его проблемы».

Суд приговорил Пламптона к пожизненному заключению. Стоит отметить, что он заявил, что не раскаивается в содеянном.

«Игра престолов» - популярный сериал в жанре фэнтези, первые эпизоды которого вышли на экраны в 2011 году. В начале 2019 года ожидается выход восьмого сезона саги, который должен поставить точку в истории этого сериала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия потребовала от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
Роспотребнадзор изъял из российского рынка 3,5 т некачественного хлеба
Кремль считает правомерными действия пограничников РФ в Азовском море
В Совфеде раскритиковали принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму
Кремль напомнил Японии о союзнических обязательствах
Диего Марадона заснул, пока его команда играла на поле
Подруга американского репера Пафф Дэдди найдена мертвой в собственном доме
Облученные импортные продукты в России промаркируют новым знаком
Песков прокомментировал тюремные банкеты Цеповяза
В потребительской корзине россиян станет больше мяса, овощей и фруктов
Ученые разработали рецепт «лекарства от старения»
В Госдуме рассказали, что удерживает многие страны от нападения на Россию
Япония намерена решить проблему принадлежности Курильских островов
Министр экономики Франции предупредил о последствиях торговой войны между США и Китаем
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Медики научились предвидеть появление рака
Противники Мэй набрали достаточно голосов для отстранения ее от власти
КНР выразил надежду на укрепление связей с РФ на фоне тесных контактов на высшем уровне
В США в результате снегопадов погибли восемь человек
ФСБ провела в Джанкое крупную операцию против членов секты «Свидетели Иеговы»*
Мэй сравнила свою решимость по Brexit с упорством игрока в крикет
Илон Маск начал поиски "рыцаря" в свою сторожевую башню
Япония планирует подписать мирный договор с Россией летом 2019 года
США не намерены размещать базу «Форт Трамп» в Польше
Роспотребнадзор сообщил о нескольких вспышках сальмонеллеза в США
Суд снял арест со счета Евгения Петросяна
В Японии обнаружили утерянный мультфильм Уолта Диснея
Легендарный модельер Ральф Лорен стал рыцарем