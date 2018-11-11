Фанат "Игры престолов" получил пожизненное заключение за убийство соседа мечом

11 Нояб. 18:40 2018-11-11T18:40:09+03:00

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Британец Дуглас Пламптон получил пожизненный срок за убийство своего соседа. Йен Мэддокс, которому Пламптон продавал наркотики, был убит стилизованным церемониальным мечом.

Как отмечает издание Daily Mail, меч, сделанный из кухонного ножа, Пламптон получил в подарок именно от Мэддокса, который хотел, чтобы начинающий писатель Пламптон вдохновился на создание собственного романа. Мэддокс был убит в свой 32-й день рождения.

Причиной конфликта стал долг Мэддокса, который приобретал наркотики у Пламптона. Последний, желая получить свои деньги, в гневе разбил фары на автомобиле своего соседа. Мэддокс не оставил эту выходку без внимания, и 30 марта этого года пришел домой к своему соседу, чтобы обсудить ситуацию. Разговора, однако, не получилось: Пламптон зарезал Мэддокса церемониальным мечом. После убийства преступник позвонил в экстренные службы и заявил: «Если он умрет, то это его проблемы».

Суд приговорил Пламптона к пожизненному заключению. Стоит отметить, что он заявил, что не раскаивается в содеянном.

«Игра престолов» - популярный сериал в жанре фэнтези, первые эпизоды которого вышли на экраны в 2011 году. В начале 2019 года ожидается выход восьмого сезона саги, который должен поставить точку в истории этого сериала.